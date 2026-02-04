VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic, 20l

Υγρό ιριδίζον κερί με ειδικά νανοσωματίδια για χρήση σε πλυντήρια οχημάτων, πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης και συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης. Το κερί γυαλίσματος Nano εξασφαλίζει τη γρήγορη διάσπαση της μεμβράνης νερού επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα στεγνώματος. Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA.