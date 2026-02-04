VehiclePro Gloss Dryer Nano RM 832 Classic, 20l
Υγρό ιριδίζον κερί με ειδικά νανοσωματίδια για χρήση σε πλυντήρια οχημάτων, πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης και συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης. Το κερί γυαλίσματος Nano εξασφαλίζει τη γρήγορη διάσπαση της μεμβράνης νερού επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα στεγνώματος. Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|4
|Βάρος (kg)
|19,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|21,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 230 x 420
Προϊόν
- Αποτελεσματικό στεγνωτικό βοηθητικό μέσο λάμψης με βάση τη νανοτεχνολογία
- Γρήγορη διάσπαση της υδάτινης μεμβράνης σε μεγάλη επιφάνεια
- Εξαιρετικό αποτέλεσμα στεγνώματος
- Τα καλύτερα αποτελέσματα σε συνδυασμό με το NANO RM 816 ASF Active Foam Wash
- Αποτελεσματικό με νερό οποιουδήποτε επιπέδου σκληρότητας
- Δημιουργεί φινίρισμα με έντονη λάμψη
- Αποτελεσματική προστασία με διάρκεια έως και 1 μήνα
- Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Χωρίς NTA
- Χωρίς ορυκτέλαια και ορυκτούς υδρογονάνθρακες
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
- Z 20 Περιέχει Limonene. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Αυτοκίνητα
- Καθαρισμός επαγγελματικών οχημάτων.