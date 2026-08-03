VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 20l
Στέγνωμα, προστασία και περιποίηση με ένα προϊόν. Αυτό το υγρό ιριδίζον κερί διαλύει γρήγορα τη μεμβράνη νερού και εξασφαλίζει πολύ καλά αποτελέσματα στεγνώματος, ειδικά εάν χρησιμοποιείται σκληρό νερό. Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|4
|Βάρος (kg)
|19,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|21,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|260 x 240 x 440
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Αυτοκίνητα
- Καθαρισμός επαγγελματικών οχημάτων.