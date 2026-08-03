VehiclePro Super Pearl Wax RM 824 Classic, 20l

Στέγνωμα, προστασία και περιποίηση με ένα προϊόν. Αυτό το υγρό ιριδίζον κερί διαλύει γρήγορα τη μεμβράνη νερού και εξασφαλίζει πολύ καλά αποτελέσματα στεγνώματος, ειδικά εάν χρησιμοποιείται σκληρό νερό. Συμβατό με το γερμανικό πρότυπο VDA.