VehiclePro Πλύση υψηλής πίεσης RM 806, χωρίς νιτριλοτριοξικό οξύ (NTA), 20l

Το συμπυκνωμένο αυτό προϊόν έχει μεγάλο φάσμα δράσης για τη διάλυση ρύπων και απομακρύνει ακόμη και τις πιο επίμονες ακαθαρσίες από τους δρόμους, όπως σκόνη, λάδια, γράσο, έντομα, ρετσίνι και λάσπη. Χωρίς NTA.