VehiclePro Πλύση υψηλής πίεσης RM 806, χωρίς νιτριλοτριοξικό οξύ (NTA), 20l
Το συμπυκνωμένο αυτό προϊόν έχει μεγάλο φάσμα δράσης για τη διάλυση ρύπων και απομακρύνει ακόμη και τις πιο επίμονες ακαθαρσίες από τους δρόμους, όπως σκόνη, λάδια, γράσο, έντομα, ρετσίνι και λάσπη. Χωρίς NTA.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|13
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|23,4
Προϊόν
- Ισχυρό χημικό προϊόν καθαρισμού υψηλής πίεσης για πλύσιμο οχημάτων
- Διαλύει ακόμη και τους σκληρότερους λεκέδες ελαίων, λιπαντικών, ρητίνης, λάσπης και εντόμων
- Γρήγορα αποτελεσματικό
- Καθαρίζει με 98% φυσικά συστατικά
- Γρήγορος διαχωρισμός λαδιού/νερού στο διαχωριστή λαδιού.
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Χωρίς NTA
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Κίνδυνος
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
- P303 + P361 + P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Μεταφορές και μηχανήματα
- Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
- Αυτοκίνητα, επαγγελματικά οχήματα, ποδήλατα