Kit adattatore per soffiaggio
Garantisce il gonfiaggio e lo sgonfiamento senza sforzo di materassi ad aria, piscine, gommoni, ecc. utilizzando un bidone aspiratutto solidi-liquidi Kärcher Home & Garden.
L'ampia gamma di applicazioni dei bidoni aspiratutto solidi-liquidi Kärcher viene ulteriormente ampliata dal Blowing adapter kit. Se il tubo di aspirazione viene collegato alla funzione soffiatore, l'apparecchio gonfia senza fatica materassi ad aria, piscine e ausili per il nuoto o persino gommoni. Quando il tubo di aspirazione viene collegato al raccordo di aspirazione del dispositivo, l'aria viene aspirata automaticamente, rendendo superflua la noiosa pressione manuale dell'aria. Il kit di accessori contiene un adattatore per il collegamento al tubo di aspirazione dell'aspiratutto solido-liquidi e tre bocchette di diverse dimensioni (S, M e L) compatibili con le valvole di un'ampia gamma di prodotti gonfiabili.
Caratteristiche e vantaggi
Gonfiaggio tramite la funzione soffiatore del bidone aspiratutto solidi-liquidi
- Risparmio di tempo e fatica rispetto alla gonfiatura manuale.
Sgonfiamento con la funzione di aspirazione del bidone aspiratutto solidi-liquidi
- Sgonfiamento rapido e comodo rispetto alla rimozione manuale dell'aria.
Il kit di accessori comprende l'adattatore e le bocchette in tre dimensioni
- Adattatore per un collegamento sicuro al tubo di aspirazione.
- I tre ugelli inclusi (S, M e L) sono compatibili con le valvole di diversi prodotti gonfiabili e possono essere facilmente montati sull'adattatore.
Kit di accessori per tutti gli aspirapolvere Kärcher Home & Garden a umido e a secco
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (pezzi)
|2
|Larghezza nominale standard (mm)
|NW 35
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|110 x 70 x 80
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 5 V-25/5/22 (BYY)
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- Special edition: WD 3 V-17/4/20 + starter Kit
- Special edition: WD 6 P Premium + Starter KIT
- WD 1 Battery
- WD 1 Classic
- WD 2 Plus V-12/4/18 (YYY)
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2-18 Battery Set V-12/18 + Set accessori auto
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18
- WD 2-18 V-12/18
- WD 3 + bocchetta lunga flessibile
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V - 15/4/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/20 + Bocchetta Pet
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 3-18 S V-17/20
- WD 3-18 V-17/20
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 S eco!Power
- WD 4 S eco!Power + Bocchetta poltrone Pet
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22 + Set accessori auto
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22 + Set accessori casa
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
- WD 7 Control P S
- WD3 + accessori casa
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Ampia gamma di prodotti gonfiabili come materassi ad aria, piscine, gommoni, ecc.