L'ampia gamma di applicazioni dei bidoni aspiratutto solidi-liquidi Kärcher viene ulteriormente ampliata dal Blowing adapter kit. Se il tubo di aspirazione viene collegato alla funzione soffiatore, l'apparecchio gonfia senza fatica materassi ad aria, piscine e ausili per il nuoto o persino gommoni. Quando il tubo di aspirazione viene collegato al raccordo di aspirazione del dispositivo, l'aria viene aspirata automaticamente, rendendo superflua la noiosa pressione manuale dell'aria. Il kit di accessori contiene un adattatore per il collegamento al tubo di aspirazione dell'aspiratutto solido-liquidi e tre bocchette di diverse dimensioni (S, M e L) compatibili con le valvole di un'ampia gamma di prodotti gonfiabili.