Lavasuperfici FR 50
Detergente per superfici in acciaio inossidabile resistente all'acqua calda con larghezza di lavoro di 500 mm. Ideale per grandi aree con doppi cuscinetti ceramici, impugnatura a spinta, ruote piroettanti antitraccia e sistema di dosaggio detergente.
Il pulitore di superficie FR 50 è resistente all'acqua calda, ha un alloggiamento in acciaio inossidabile e una larghezza di lavoro di 500 mm, adatto per la pulizia di grandi aree. FR 50 è dotato di doppi cuscinetti in ceramica, comoda maniglia di spinta, ruote piroettanti antitraccia e sistema di dosaggio detergente integrato a bassa pressione. Il kit ugelli deve essere ordinato separatamente. Dati tecnici: max. 250 bar, 1800 l / h, 80 ° C.
Specifiche
Dati tecnici
|Diametro (mm)
|500
|Attacco filettato
|EASY!Lock
|Colore
|argento
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|14
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S *KAP
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S *KAP
- HD 10/25-4 S *VEX
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/12-4 ST
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 7/20 G
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/20-4 Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD rimorchio diesel
- HDS 10/20 -4M
- HDS 10/20 -4M Classic *KAP
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 De
- HDS 11/18-4 S Basic
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 C Classic *KAP
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 801 B
- HDS 9/17-4 C Basic
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS trailer
- HDS-E 3.3/25-4 M Ec 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW