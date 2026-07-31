Lavasuperfici FR 50

Detergente per superfici in acciaio inossidabile resistente all'acqua calda con larghezza di lavoro di 500 mm. Ideale per grandi aree con doppi cuscinetti ceramici, impugnatura a spinta, ruote piroettanti antitraccia e sistema di dosaggio detergente.

Il pulitore di superficie FR 50 è resistente all'acqua calda, ha un alloggiamento in acciaio inossidabile e una larghezza di lavoro di 500 mm, adatto per la pulizia di grandi aree. FR 50 è dotato di doppi cuscinetti in ceramica, comoda maniglia di spinta, ruote piroettanti antitraccia e sistema di dosaggio detergente integrato a bassa pressione. Il kit ugelli deve essere ordinato separatamente. Dati tecnici: max. 250 bar, 1800 l / h, 80 ° C.

Specifiche

Dati tecnici

Diametro (mm) 500
Attacco filettato EASY!Lock
Colore argento
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 14
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Accessori