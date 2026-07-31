Testina iSolar 800 Advanced
Testina iSolar 800 azionata ad acqua, larga 800 mm, per portate d'acqua di 700-1000 l / h. Con due spazzole a disco controrotante e giunto angolare flessibile. Per impianti fotovoltaici.
Prospettive soleggiate! La testina iSolar 800 azionata ad acqua con una larghezza di lavoro di 800 mm è adatta per idropulitrici con una portata d'acqua da 700 a 1.000 l / h. L'iSolar 800 è dotato di due spazzole a disco controrotante e viene utilizzato per pulire i sistemi fotovoltaici. Le spazzole controrotanti bilanciano le forze trasversali, garantendo una maneggevolezza ottimale. E il giunto angolare flessibile sulla connessione della testina facilita il lavoro. Garantisce che le setole siano distese, consentendo risultati di pulizia costantemente uniformi. La testina è progettata per prestazioni particolarmente elevate nell'area, ideale per la pulizia di grandi sistemi, ad esempio sui tetti.
Specifiche
Dati tecnici
|Portata (l/h)
|700 / 1000
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 40
|Attacco filettato
|M 18
|Diametro (mm)
|800
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|5,5
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pulizia dei sistemi di pannelli solari