Testina iSolar 800 Advanced

Testina iSolar 800 azionata ad acqua, larga 800 mm, per portate d'acqua di 700-1000 l / h. Con due spazzole a disco controrotante e giunto angolare flessibile. Per impianti fotovoltaici.

Prospettive soleggiate! La testina iSolar 800 azionata ad acqua con una larghezza di lavoro di 800 mm è adatta per idropulitrici con una portata d'acqua da 700 a 1.000 l / h. L'iSolar 800 è dotato di due spazzole a disco controrotante e viene utilizzato per pulire i sistemi fotovoltaici. Le spazzole controrotanti bilanciano le forze trasversali, garantendo una maneggevolezza ottimale. E il giunto angolare flessibile sulla connessione della testina facilita il lavoro. Garantisce che le setole siano distese, consentendo risultati di pulizia costantemente uniformi. La testina è progettata per prestazioni particolarmente elevate nell'area, ideale per la pulizia di grandi sistemi, ad esempio sui tetti.

Specifiche

Dati tecnici

Portata (l/h) 700 / 1000
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 40
Attacco filettato M 18
Diametro (mm) 800
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 5,5
Aree di applicazione
  • Pulizia dei sistemi di pannelli solari
Accessori