Prospettive soleggiate! La testina iSolar 800 azionata ad acqua con una larghezza di lavoro di 800 mm è adatta per idropulitrici con una portata d'acqua da 700 a 1.000 l / h. L'iSolar 800 è dotato di due spazzole a disco controrotante e viene utilizzato per pulire i sistemi fotovoltaici. Le spazzole controrotanti bilanciano le forze trasversali, garantendo una maneggevolezza ottimale. E il giunto angolare flessibile sulla connessione della testina facilita il lavoro. Garantisce che le setole siano distese, consentendo risultati di pulizia costantemente uniformi. La testina è progettata per prestazioni particolarmente elevate nell'area, ideale per la pulizia di grandi sistemi, ad esempio sui tetti.