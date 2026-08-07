サクションキット3.6m

耐熱温度60℃、水中ポンプを用意せずに排水作業が可能

耐熱温度60℃、水中ポンプを用意せずに排水作業が可能

製品仕様

製品スペック

梱包重量 (kg) 2.8
適合機種
販売終了製品