2-weg aansluitstuk G1 op G1

Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.

Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen met binnenschroefdraad - en flexibel gebruik maken van één of twee actieve uitgangen. Daarbij kunnen ofwel beide uitgangen zijwaarts ofwel één uitgang zijwaarts en de andere naar boven uiteen gaan. Aansluit-schroefdraad : G1 (33,3 mm) op G1 (33,3 mm).

Kenmerken en voordelen
2-weg aansluitstuk
  • Snelle aansluiting van de wateraansluitingen met binnendrada aan een pomp met binnendraad. Voor het gebruik van één of twee actieve outlets. Inclusief kapje.
Flexibele installatie
  • Optimale aansluiting van de aangesloten slang en de lijnen.
Installatie zonder gereedschap
  • Geen gereedschap nodig voor de aansluiting
Verbeterde aansluitdraad
  • Veilige dichting van het aansluitstuk zonder dichtingsband, enz.
Specificaties

Technische gegevens

Afmetingen 1 "tot 1"
Aansluitdraad G1
Diameter 1″
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 80 x 128 x 40

Uitvoering

  • Accessoires in het Kärcher PerfectConnect-assortiment
Toepassingen
  • Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …
  • Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten
  • Huishoudelijke watervoorziening voor toiletten en wasmachines