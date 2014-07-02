2-weg aansluitstuk G1 op G1
Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.
Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen met binnenschroefdraad - en flexibel gebruik maken van één of twee actieve uitgangen. Daarbij kunnen ofwel beide uitgangen zijwaarts ofwel één uitgang zijwaarts en de andere naar boven uiteen gaan. Aansluit-schroefdraad : G1 (33,3 mm) op G1 (33,3 mm).
Kenmerken en voordelen
2-weg aansluitstuk
- Snelle aansluiting van de wateraansluitingen met binnendrada aan een pomp met binnendraad. Voor het gebruik van één of twee actieve outlets. Inclusief kapje.
Flexibele installatie
- Optimale aansluiting van de aangesloten slang en de lijnen.
Installatie zonder gereedschap
- Geen gereedschap nodig voor de aansluiting
Verbeterde aansluitdraad
- Veilige dichting van het aansluitstuk zonder dichtingsband, enz.
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen
|1 "tot 1"
|Aansluitdraad
|G1
|Diameter
|1″
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|80 x 128 x 40
Uitvoering
- Accessoires in het Kärcher PerfectConnect-assortiment
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …
- Tuinirrigatie uit regentonnen, reservoirs of putten
- Huishoudelijke watervoorziening voor toiletten en wasmachines