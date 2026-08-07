Doekenset grote ronde borstel
Twee premium microvezelhoezen voor de grote ronde borstel voor een betere vuilverwijdering en voor oogverblindende resultaten met de grote ronde borstel.
Maakt vuil en vet nog effectiever los en neemt het op. Ideaal voor bijzonder zwaar en hardnekkig vuil in badkamers en keukens. Zelfs sterke vervuilingen op de kookplaat kunnen moeiteloos worden verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige fijnste vezels
- Ideaal voor behoedzame reiniging van bijzonder hardnekkig vuil op alle oppervlakken in keuken en bad.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|120 x 120 x 15
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Werkoppervlakken in de keuken
- Gootstenen
- Kookplaten
- Douchecabine/badkuip
- Koelkast (binnen/buiten)
- Interieur van kasten, laden
- Afzuigkappen
- Roestvrij staal (RVS)