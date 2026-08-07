Hoogwaardig fijnvezeldoek De speciale lusstructuur in het doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten. Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter. De speciale lusstructuur in het doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten. Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.

Handige klittenbandbevestiging Bevestig het doekje eenvoudig aan het handmondstuk door er eenvoudig op te drukken. De doek glijdt niet weg tijdens het schoonmaken. Bevestig het doekje eenvoudig aan het handmondstuk door er eenvoudig op te drukken. De doek glijdt niet weg tijdens het schoonmaken.