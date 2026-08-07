Het EasyFix stoomreiniger-vloermondstuk wordt geleverd met een bijpassende universele vloerdoek en zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten op verzegelde harde vloeren - zelfs in hoeken en randen. Met het slimme klittenbandsysteem kan het universele vloerdoek snel en eenvoudig op het vloermondstuk worden bevestigd: druk het vloerdoek op het EasyFix vloermondstuk en klaar is kees. Na het reinigen kan het vloerdoek van de EasyFix-vloerzuigmond worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil: hiervoor stap je eenvoudig op de aan het doek bevestigde voetband en trek je het vloermondstuk naar boven.