EasyFix-vloermondset
Met comfortabel klittenbandsysteem en bijpassend universele vloerdoek: Met de EasyFix vloermondset voor stoomreinigers kun je het doek verwisselen zonder dat je in contact komt met vuil.
Het EasyFix stoomreiniger-vloermondstuk wordt geleverd met een bijpassende universele vloerdoek en zorgt voor uitstekende reinigingsresultaten op verzegelde harde vloeren - zelfs in hoeken en randen. Met het slimme klittenbandsysteem kan het universele vloerdoek snel en eenvoudig op het vloermondstuk worden bevestigd: druk het vloerdoek op het EasyFix vloermondstuk en klaar is kees. Na het reinigen kan het vloerdoek van de EasyFix-vloerzuigmond worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil: hiervoor stap je eenvoudig op de aan het doek bevestigde voetband en trek je het vloermondstuk naar boven.
Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige fijnste vezels
- De speciale lusstructuur in het doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten op alle verzegelde harde oppervlakken.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Handige klittenbandbevestiging
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. U zet gewoon uw voet op de voetband en trekt het vloermondstuk omhoog.
- Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kun je in een veld op het voetentabblad noteren.
Innovatieve lamellentechnologie
- Gelijkmatige stoomverdeling dankzij de lamellen over het reinigingsoppervlak en op het vloerdoek.
Flexibel scharnier mondstuk
- Ergonomisch en effectief schoonmaken, ongedacht de lengte van de gebruiker.
- Ideaal voor schoonmaken onder meubels.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|345 x 115 x 100
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Harde vloeren
- Wandtegels