De flexibele handsproeierset bestaat uit een handsproeier met flexibele zijvleugels en een hoogwaardige fijnvezeldoek. Beide samen zorgen voor optimale, schone resultaten op rechte en gebogen, moeilijk bereikbare oppervlakken. Door er lichtjes op te drukken, past het handmondstuk zich automatisch aan het betreffende oppervlak aan. Het doek biedt een bijzonder goede vuilopname dankzij het textielweefsel met een speciale lussenstructuur. De hoge dampdoorlatendheid zorgt voor uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten – zelfs hoeken en randen zijn in een mum van tijd gereinigd. Dankzij het klittenbandsysteem kan de doek snel en eenvoudig aan de handsproeier worden bevestigd. Tijdens het werk blijft het doek stevig op zijn plaats en kan niet wegglijden. Na het reinigen kan de gebruikte doek uit de handsproeier worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil.