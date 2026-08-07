Met de hoogwaardige microvezel handdoek kunnen honden en andere huisdieren na het reinigen en wassen worden afgedroogd. Microvezel heeft een hoog absorptievermogen en is daarom zeer geschikt voor huisdieren. Er ontstaan geen geurtjes na gebruik en de handdoek droogt snel. Met 100 × 40 centimeter is de doek groot genoeg om ook grote honden en andere grote dieren af te drogen.