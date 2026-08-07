Handdoek voor huisdieren
Speciale microvezel handdoek om de hond af te drogen. Neemt veel water op en voorkomt geurvorming.
Met de hoogwaardige microvezel handdoek kunnen honden en andere huisdieren na het reinigen en wassen worden afgedroogd. Microvezel heeft een hoog absorptievermogen en is daarom zeer geschikt voor huisdieren. Er ontstaan geen geurtjes na gebruik en de handdoek droogt snel. Met 100 × 40 centimeter is de doek groot genoeg om ook grote honden en andere grote dieren af te drogen.
Kenmerken en voordelen
Speciale microvezel handdoek
- Voor het drogen van huisdieren na het schoonmaken.
Microvezel
- Neemt veel water op en vormt geen onaangename geurtjes.
Zacht
- Aangenaam voor het huisdier.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|80% polyester, 20% polyamide
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1000 x 600 x 5
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Huisdieren/honden