Autoshampoo, 5l

Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigenreiniging. Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geschilderde en plastieken oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 5
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 190 x 140 x 250
Eigenschappen
  • Voor een grondige reiniging van gevoelige geschilderde en kunststof oppervlakken
  • Uiterst zachte reinigingsactie
  • Zacht alkalisch reinigingsmiddel, geen gevaar voor materialen
  • Klaar voor direct gebruik
  • Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met een Kärcher hogedrukreiniger
  • NTA-vrij
  • Aangepast aan Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
  • Gemaakt in Duitsland
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Toepassingen
  • Fietsen
  • Voor de reiniging van motoren en scooters.
