Hogedrukslang met lange levensduur, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2*M22*1.5
1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).
1,5 m hogedrukslang (DN 8, M 22 x 1,5) met knikbescherming en aansluitingen aan beide zijden. Koppeling specifiek geschikt voor slanghaspels (M 22 x 1,5).
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|400
|Lengte (m)
|1,5
|Aansluitdraad
|2*M22*1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9