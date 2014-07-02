Oppervlaktereiniger FR 30 Me
Hoogwaardige, heetwaterbestendige oppervlaktereiniger met roestvrijstalen behuizing. 2-voudige keramische lagers, niet-strepende zwenkwielen, geïntegreerde zuigslangaansluiting voor het afzuigen van spatwater. Uitermate geschikt voor interieurreiniging en de foodsector. Apparaatspecifieke sproeierset moet afzonderlijk worden besteld. Maximaal 250 bar / 1300 l/u / 85 °C
FR 30 ME hoogkwalitatieve, heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 300 mm, ideaal voor het reinigen binnenshuis in bv. de voedingsindustrie. Het toestel is uitgerust met een dubbele keramische lager, niet-afgevende wieltjes en een geïntegreerde zuigslangaansluiting voor het verwijderen van het vuile water Technische gegevens : Max. 250 bar, 1300 l/u, 85°C. Sproeierset moet apart worden besteld.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter (mm)
|300
|Aansluitdraad
|M 18
|Kleur
|Zilver
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,2
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Reserveonderdelen Oppervlaktereiniger FR 30 Me
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