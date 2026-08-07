Het pompvoorfilter is geschikt voor alle standaard huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen met een G1-aansluitdraad (33,3 mm) – ideaal voor pompen zonder geïntegreerd filter met een waterdebiet tot 6.000 l/u. Het voorfilter beschermt de pomp effectief tegen grove vuildeeltjes en zand, en vergroot zo de levensduur. Het filter is uitneembaar voor eenvoudig reinigen. De maaswijdte van het fijne filter is 250 µm (0,25 mm). Dankzij de radiale PerfectConnect-afdichting zijn de BP-accessoires bijzonder gemakkelijk aan te sluiten met een zeer goede afdichting, voor een probleemloze werking van de pomp.