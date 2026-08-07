Voorfilter, groot
Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting voor een betrouwbare afdichting.
Het pompvoorfilter is geschikt voor alle standaard huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen met een G1-aansluitdraad (33,3 mm) – ideaal voor pompen zonder geïntegreerd filter met een waterdebiet tot 6.000 l/u. Het voorfilter beschermt de pomp effectief tegen grove vuildeeltjes en zand, en vergroot zo de levensduur. Het filter is uitneembaar voor eenvoudig reinigen. De maaswijdte van het fijne filter is 250 µm (0,25 mm). Dankzij de radiale PerfectConnect-afdichting zijn de BP-accessoires bijzonder gemakkelijk aan te sluiten met een zeer goede afdichting, voor een probleemloze werking van de pomp.
Kenmerken en voordelen
Uitneembare filter
- De filter kan worden gereinigd onder stromend water, waardoor hij steeds opnieuw kan worden gebruikt.
Voorfilter voor de pomp, groot
- Voor pompen met een waterdebiet tot 6.000 l/u.
Voorfilter
- Voor extra bescherming van de pomp tegen grove vuildeeltjes en zand.
Specificaties
Technische gegevens
|Afmetingen
|Tot 6000 l / u maaswijdte: 250 μm (0,25 mm)
|Werkdruk (bar)
|8
|Maaswijdte (mm)
|0,25
|Aansluitdraad
|G1
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|120 x 220 x 316
Uitvoering
- Accessoires in het Kärcher PerfectConnect-assortiment
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Filteren van vuil in water