Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m
Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.
Inovativno crevo iz kuće Kärcher sastoji se od visokokvalitetnog višeslojnog platna poboljšane haptike, uverava svojom izdržljivošću, fleksibilnošću i otpornošću na savijanje, omogućava stabilan protok vode i primetno bolju haptiku. Zahvaljujući anti-UV spoljnom sloju otpornom na atmosferske uticaje, ovog kvalitetno baštensko crevo dužine 25 metara je zaštićeno. Međusloj koji ne propušta svetlost sprečava razvoj algi u crevu. Ovo 3/4" crevo potpuno impresionira i sa aspekta otpornosti na temperature: Ništa mu ne mogu temperature od –20 do +60 °C. Osim toga, ovo baštensko crevo je i održivo jer ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo, što znači da je potpuno bezopasno po zdravlje. Performance Plus sa pritiskom pucanja od 30 bara idealno je pogodno za zalivanje površina manje do srednje veličine i bašti. Sa garancijom od 15 godina.
Obeležja i prednosti
Kvalitetno višeslojno platno
- Fleksibilnost i otpornost na savijanje za garanciju optimalnog protoka vode.
25 metara
- Za zalivanje manjih do srednjih površina i bašti.
Zahvaljujući kvalitetnom platnu, sa većom debljinom zidova pogodno do pritiska od 30 bara
- Zagarantovana robusnost.
Praktično baštensko crevo sa tkanom armaturom otpornom na pritisak
- Za lako rukovanje.
Visok stepen otpornosti na temperature od –20 do +60 °C
- Kvalitetno crevo.
Među sloj koji ne propušta svetlo sprečava stvaranje algi u crevu
- Za posebno dug vek trajanja.
Kvalitetno baštensko crevo koje ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo
- Bezopasan po zdravlje i ekološki.
Anti-UV spoljni sloj
- Ekstremno vodootporno.
15 godina garancije
- Dugotrajnost i visoki zahtevi kvaliteta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|3/4″
|Dužina creva (m)
|25
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|5,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,8
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|390 x 390 x 180
Kompatibilni uređaji
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Classic
- K 2 Universal Edition
- K 3 Classic
- K 3 Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 WCM
- K 5 Classic
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K2 Battery Set
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K3 Power Control Home
- K3 Premium Power Control
- K4 Power Control
- K4 Premium Power Control
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N * EUR
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT