Hose PrimoFlex Plus 3/4" -25m

Praktično, dugotrajno i otporno na vremenske prilike: baštensko crevo Performance Plus 3/4" dužine 25 m. Fleksibilno, ekstremno otporno na savijanje i posebno robusno za stabilan protok vode.

Inovativno crevo iz kuće Kärcher sastoji se od visokokvalitetnog višeslojnog platna poboljšane haptike, uverava svojom izdržljivošću, fleksibilnošću i otpornošću na savijanje, omogućava stabilan protok vode i primetno bolju haptiku. Zahvaljujući anti-UV spoljnom sloju otpornom na atmosferske uticaje, ovog kvalitetno baštensko crevo dužine 25 metara je zaštićeno. Međusloj koji ne propušta svetlost sprečava razvoj algi u crevu. Ovo 3/4" crevo potpuno impresionira i sa aspekta otpornosti na temperature: Ništa mu ne mogu temperature od –20 do +60 °C. Osim toga, ovo baštensko crevo je i održivo jer ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo, što znači da je potpuno bezopasno po zdravlje. Performance Plus sa pritiskom pucanja od 30 bara idealno je pogodno za zalivanje površina manje do srednje veličine i bašti. Sa garancijom od 15 godina.

Obeležja i prednosti
Kvalitetno višeslojno platno
  • Fleksibilnost i otpornost na savijanje za garanciju optimalnog protoka vode.
25 metara
  • Za zalivanje manjih do srednjih površina i bašti.
Zahvaljujući kvalitetnom platnu, sa većom debljinom zidova pogodno do pritiska od 30 bara
  • Zagarantovana robusnost.
Praktično baštensko crevo sa tkanom armaturom otpornom na pritisak
  • Za lako rukovanje.
Visok stepen otpornosti na temperature od –20 do +60 °C
  • Kvalitetno crevo.
Među sloj koji ne propušta svetlo sprečava stvaranje algi u crevu
  • Za posebno dug vek trajanja.
Kvalitetno baštensko crevo koje ne sadrži ftalate (<0,1%), kadmijum, barijum i olovo
  • Bezopasan po zdravlje i ekološki.
Anti-UV spoljni sloj
  • Ekstremno vodootporno.
15 godina garancije
  • Dugotrajnost i visoki zahtevi kvaliteta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Prečnik 3/4″
Dužina creva (m) 25
Boja crna
Težina (kg) 5,8
Težina sa ambalažom (kg) 5,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 390 x 390 x 180
Kompatibilni uređaji