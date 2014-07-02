Jednodelni nastavak za koplje

Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu.

Produžava mlaznu cev za 0,4 m. Za efikasno čišćenje teško pristupačnih mesta. Prikladno za svu Kärcher dodatnu opremu.

Obeležja i prednosti
Produžetak mlaznice za oko 0,4 m
  • Za čišćenje teško pristupačnih mesta (pre svega na visini)
Kompaktan dizajn
  • Povećanje akcionog radijusa, veća fleksibilnost.
  • Lako rukovanje.
Kompaktan dizajn
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,3
Težina sa ambalažom (kg) 0,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 446 x 45 x 45
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Teško dostupna mesta (uglovi, pukotine, praznine itd.)
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.