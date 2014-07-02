Açılı püskürtme borusu

Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).

Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m). Tüm Kärcher K2 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.

Özellikler ve faydalar
Ekstra uzun açılı mızrak (yaklaşık 1 m)
  • Ulaşılması zor yerlerde kolay temizlik, örn. oluklar veya araçların alt tarafı.
Yüksek basınçla güçlü temizlik
  • Daha iyi kir gevşetme ve etkili temizlik.
Yüksek basınç
  • Eşit şekilde temizler ve inatçı kirleri çıkarır.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,5
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,6
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 930 x 43 x 116
Videos
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
  • Çöp kutuları
  • Su izmaritlerinin temizlenmesi.
  • Araba tekerlek kemerlerinin temizlenmesi.
  • Varil temizliği.
  • Merdivenler