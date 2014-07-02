Açılı püskürtme borusu
Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m). Tüm Kärcher K2 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Özellikler ve faydalar
Ekstra uzun açılı mızrak (yaklaşık 1 m)
- Ulaşılması zor yerlerde kolay temizlik, örn. oluklar veya araçların alt tarafı.
Yüksek basınçla güçlü temizlik
- Daha iyi kir gevşetme ve etkili temizlik.
Yüksek basınç
- Eşit şekilde temizler ve inatçı kirleri çıkarır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|930 x 43 x 116
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Çöp kutuları
- Su izmaritlerinin temizlenmesi.
- Araba tekerlek kemerlerinin temizlenmesi.
- Varil temizliği.
- Merdivenler