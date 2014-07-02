Tek adımda boru uzatma

Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.

Erişilmesi zor alanların etkili temizliği için püskürtme borusunu 0,5 m boyunda uzatır. Tüm Kärcher aksesuarları için uygundur.

Özellikler ve faydalar
Kompakt dizayn
  • Kullanımı kolay
Kompakt dizayn
Teknik özellikler

Teknik veriler

Renk Siyah
Ağırlık (kg) 0,3
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 0,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 446 x 45 x 45
Videos
Uyumlu makineler