Tekerlek yıkama fırçası ile çok yönlü fırça kılları, son derece etkili temizlik sunar. Fırça, tamamen tekerlekler veya tekerlek telleri için erişilmesi zor alanlara ulaşarak, en küçük boşluklara girer. Kirin çözünüp suyla atılması için eş dağılımlı 360° su dağıtımı. Kaliteli fırça kılları, hassas ve etkin temizlik hareketi sunar. Mükemmel çok yönlü temizlik sonuçları. Sprey tabancasının emniyetli bağlantısı için somun ve kullanım kolaylığı için ergonomik tutamak içerir. Özetle: Işıl ışıl parlayan, temiz tekerlekler ve tekerlek telleri için ideal çözüm. Tekerlek yıkama fırçası, tüm Kärcher K2 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.