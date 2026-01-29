Teleskopik püskürtme borusu ile, cephe altı gibi erişilmesi zor alanlar bile hızlı ve zahmetsizce temizlenebilir. 180 derece ayarlanabilir başlık diğer bir avantajdır ve kış bahçelerinin, eğimli çatıların ve araba parklarının temizliğini mümkün kılar. Tek bir düğmeye dokunarak yapılan konforlu teleskopik mekanizma sayesinde kullanımı çok basittir. Teleskopik püskürtme borusu 1.20 ile 3.70 metre arasında uzatılabilir, böylece 5 metreye kadar yükseklikteki alanların temizlenmesini sağlar. Tüm püskürtme tabancalarının sabitlenmesi çok kolaydır. Full Control Plus veya Smart Control püskürtme tabancası ile kullanıldığında basınç rahatça kontrol edilebilir.