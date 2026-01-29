TLA 4 Teleskopik püskürtme borusu
Her noktada basit temizlik: Teleskopik püskürtme borusu, 180 ° ayarlanabilir menteşesi sayesinde erişilmesi zor alanlara kolayca ulaşır.
Teleskopik püskürtme borusu ile, cephe altı gibi erişilmesi zor alanlar bile hızlı ve zahmetsizce temizlenebilir. 180 derece ayarlanabilir başlık diğer bir avantajdır ve kış bahçelerinin, eğimli çatıların ve araba parklarının temizliğini mümkün kılar. Tek bir düğmeye dokunarak yapılan konforlu teleskopik mekanizma sayesinde kullanımı çok basittir. Teleskopik püskürtme borusu 1.20 ile 3.70 metre arasında uzatılabilir, böylece 5 metreye kadar yükseklikteki alanların temizlenmesini sağlar. Tüm püskürtme tabancalarının sabitlenmesi çok kolaydır. Full Control Plus veya Smart Control püskürtme tabancası ile kullanıldığında basınç rahatça kontrol edilebilir.
Özellikler ve faydalar
Süngü bağlantısı
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|2,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|3780 x 120 x 233
Videos
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
- K 6
- K 6 Car
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM Basınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Dış Cephe
- Seralar