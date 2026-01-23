Hortum PrimoFlex® 5/8" – 50 m
PrimoFlex® kaliteli bahçe hortumu (5/8") 50 m. Basınca dayanıklı, güçlendirilmiş örgülü. Sağlığa zararlı değildir. Patlama basıncı: 24 bar. -20 ile 65°C arasında geniş kullanım aralığı.
PrimoFlex® kaliteli hortum 5/8" 50 m, küçük alanlardan büyük alanlara ve bahçelere kadar sulama yapmak için idealdir. 3 katlı bahçe hortumu, basınca dayanıklı, güçlendirilmiş kılıflı, ftalat, kadmiyum, baryum ve kurşun içermez, sağlığa zararı yoktur. Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman malzemeyi korur ve şeffaf iç katman hortumun içinde mantar oluşmasını önler. Patlama basıncı: 24 bar. Hortumun çalışma sıcaklık aralığı -20 - 65 °C. 12 yıl garantili. Kärcher bahçe hortumları son derece esnek ve dayanıklıdır, dolaşmazlar. Avantajlar barizdir: son derece dayanıklı ve kullanımı kolay. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir!
Özellikler ve faydalar
12 yıl garanti
- Garantili dayanıklılık
3 katlı
- Dolaşmaya karşı dayanıklı
Patlama basıncı: 24 bar
- Garantili sağlamlık
Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu
- Kullanım kolaylığı için.
Kadmiyum, baryum ve kurşun içermez
- Sağlı ve çevre açısından herhangi bir risk oluşturmaz
Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler
- Garantili sağlamlık ve dayanıklılık
Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman
- Garantili sağlamlık
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|5/8″
|Uzatma hortumu (m)
|50
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|7,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|370 x 370 x 195
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Horizontal Plus
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.