Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m
Özellikler ve faydalar
Yüksek kaliteli çok katmanlı dokuma malzemeler
- Optimum su akışını garanti etmek için esneklik ve bükülme direnci
50 metre
- Orta ve büyük boyutlarda olan bahçeler için
Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu
- Kullanım kolaylığı için.
Eksi 20 ve Artı 60 derece arasında yüksek sıcaklık direnci
- Kaliteli hortum
Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler
- Ekstra uzun servis ömrü için
Ftalatlar (< 0.1%), kadmiyum, baryum ve kurşun içermeyen kaliteli bahçe hortumu
- Sağlık ve çevreye hiçbir risk oluşturmaz
Anti-UV dış tabaka
- Hava şartlarına son derece dayanıklı
15 yıl garanti
- Uzun ömürlüdür ve yüksek kalite standartlarını karşılar
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″
|Uzatma hortumu (m)
|50
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|6,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|390 x 390 x 170
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Büyük bahçelerin sulanması için