Hose PrimoFlex Premium 5/8"-25m

Özellikler ve faydalar
Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi
  • Esnek ve bükülmelere karşı dayanıklı - döngü oluşumu olmadan optimum su akışı için.
Kaliteli dokuma malzeme, hortuma 40 bara kadar basınçca dayanabilen ultra güçlü duvarlar sağlar.
  • Garantili sağlamlık
Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu
  • Kullanım kolaylığı için.
Eksi 20 ve Artı 60 derece arasında yüksek sıcaklık direnci
  • Kaliteli hortum
Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler
  • Ekstra uzun servis ömrü için
Ftalat (<% 0,1), kadmiyum, baryum ve kurşun içermeyen kaliteli bahçe hortumu
  • Sağlık ve çevreye hiçbir risk oluşturmaz
Anti-UV dış tabaka
  • Hava şartlarına son derece dayanıklı
18 yıl garanti
  • Uzun ömürlüdür ve yüksek kalite standartlarını karşılar
Teknik özellikler

Teknik veriler

Çap 5/8″
Uzatma hortumu (m) 25
Renk Siyah
Ağırlık (kg) 4,8
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 4,8
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 380 x 380 x 110
Uygulama alanları
  • Büyük bahçelerin sulanması için
  • Bahçe sulama
  • Saklı bitkilerini sulamak için
  • Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.