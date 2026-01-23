PrimoFlex 1/2" 30m
Özellikler ve faydalar
12 yıl garanti
- Dayanıklılık
3 katlı
- Dolaşmaya karşı dayanıklı
Patlama basıncı: 24 bar
- Garantili sağlamlık
Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu
- Kullanım kolaylığı için.
Kadmiyum, baryum ve kurşun içermez
- Sağlı ve çevre açısından herhangi bir risk oluşturmaz
Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler
- Garantili sağlamlık ve dayanıklılık
Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman
- Garantili sağlamlık
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″
|Uzatma hortumu (m)
|30
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|3,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|270 x 270 x 170
Uyumlu makineler
- K 2 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Bataryalı Set Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Classic
- K 2 Classic Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal Car Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 2 Universal OJ Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 25 SILENT Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Home T50 Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 3 Horizontal Plus
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Universal Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Basınçlı Yıkama Makinesi
- K 5 WCM Premium Başınçlı Yıkama Makinesi
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.