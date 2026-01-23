PrimoFlex 1/2" 30m

Özellikler ve faydalar
12 yıl garanti
  • Dayanıklılık
3 katlı
  • Dolaşmaya karşı dayanıklı
Patlama basıncı: 24 bar
  • Garantili sağlamlık
Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu
  • Kullanım kolaylığı için.
Kadmiyum, baryum ve kurşun içermez
  • Sağlı ve çevre açısından herhangi bir risk oluşturmaz
Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler
  • Garantili sağlamlık ve dayanıklılık
Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman
  • Garantili sağlamlık
Teknik özellikler

Teknik veriler

Çap 1/2″
Uzatma hortumu (m) 30
Renk Sarı
Ağırlık (kg) 3,3
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 3,4
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 270 x 270 x 170
Uygulama alanları
  • Bahçe sulama
  • Büyük bahçelerin sulanması için
  • Saklı bitkilerini sulamak için
  • Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.