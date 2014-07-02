Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610, 1l

Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 giúp loại bỏ bụi đất, nhanh khô và cho bề mặt siêu bóng. Kết hợp với tính năng bảo dưỡng sơn xe, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Dùng cho mọi loại xe hơi, xe máy, xe đạp,…

Thông số kỹ thuật

Kích thước đóng gói (l) 1
Đơn vị gói (Unit) 6
Trọng lượng (Kg) 1,006
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,157
Kích thước (D x R x C) (mm) 100 x 100 x 215
Khu vực ứng dụng
  • Phương tiện đi lại