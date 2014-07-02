Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610, 1l
Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 giúp loại bỏ bụi đất, nhanh khô và cho bề mặt siêu bóng. Kết hợp với tính năng bảo dưỡng sơn xe, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Dùng cho mọi loại xe hơi, xe máy, xe đạp,…
Thông số kỹ thuật
|Kích thước đóng gói (l)
|1
|Đơn vị gói (Unit)
|6
|Trọng lượng (Kg)
|1,006
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,157
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|100 x 100 x 215
- Phương tiện đi lại