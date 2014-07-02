Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610, 1l

Chất tẩy rửa xe hơi 3 trong 1 RM 610 giúp loại bỏ bụi đất, nhanh khô và cho bề mặt siêu bóng. Kết hợp với tính năng bảo dưỡng sơn xe, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Dùng cho mọi loại xe hơi, xe máy, xe đạp,…