Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" – 20 m
Dây ống nước PrimoFlex® 1/2" cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc. Chịu áp lực tốt đến 24 bar và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.
Dây ống nước PrimoFlex® cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc dưới tác động khắc nghiệt của môi trường. Bao gồm 3 lớp; Lớp vỏ ngoài chống tia UV; lớp giữa có tác dụng ngăn chặn nấm mốc phát triển bên trong ống. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar, chống xoắn vặn và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.
Tính năng và ưu điểm
Bảo hành theo chính sách Karcher Vietnam
- Tuổi thọ cao
3 lớp
- Chống xoắn
Chịu áp lực lên đến 24 bar
- Bền bỉ
Dễ sử dụng
- Dễ sử dụng
Chịu nhiệt độ cao từ 0 đến +40 °C
- Bền bỉ
Không chứa cadmium, bari và chì
- Không gây hại cho sức khỏe và môi trường
Lớp giữa không thấm nước giúp ngăn chặn rêu mốc
- Đảm bảo độ bền cao
Phthalate-free (< 0.1 %) quality garden hose
- Không gây hại cho sức khỏe và môi trường
Chống tia UV
- Bền bỉ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Đường kính
|1/2″
|Chiều dài ống nước (m)
|20
|Màu sắc
|Vàng
|Trọng lượng (Kg)
|2,25
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|2,329
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|285 x 285 x 115
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
- K 5 Power Control Flex
- K 5 WCM V1 (CEM)
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- Karcher, K 2 HR *KAP
- Vòi phun nước tròn CS 90 vario
- Đầu phun
- Đầu phun tưới vườn Oscillating sprinkler OS 3.220
- Đầu phun tưới vườn Rotating sprinkler RS 130/3
- Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 2
- Đồng hồ hẹn giờ tưới WT 4
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác