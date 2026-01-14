Dây ống nước PrimoFlex® cao cấp. Chiều dài 20m. Cực kỳ bền chắc dưới tác động khắc nghiệt của môi trường. Bao gồm 3 lớp; Lớp vỏ ngoài chống tia UV; lớp giữa có tác dụng ngăn chặn nấm mốc phát triển bên trong ống. Chịu được nhiệt độ cao từ 0 đến +40 ° C. Chịu áp lực tốt đến 24 bar, chống xoắn vặn và không chứa chất phthalates gây hại cho sức khỏe.