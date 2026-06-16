Grâce à ses propriétés antistatiques, le coude en plastique en DN 35 réduit la charge électrostatique lors de l'aspiration tandis que le curseur à air parasite intégré diminue l'effort de poussée lors du nettoyage des revêtements textiles à poils longs ou très denses. Le coude offre une prise en main optimale du point de vue ergonomique et donc très confortable ; il est équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible, ce qui garantit en règle générale la compatibilité avec les aspirateurs poussières fabriqués à partir de 2017. Côté accessoire, on trouve un raccord conique permettant de raccorder le tube d'aspiration ou les suceurs d'aspiration.