Dankzij zijn antistatische eigenschappen vermindert het DN 35 kunststof bochtstuk de elektrostatische oplading tijdens het stofzuigen, terwijl de geïntegreerde luchtstroomregelaar de schuifkrachten vermindert bij het reinigen van hoogpolige of zeer dichte textiele vloerbedekkingen. Het bochtstuk is ergonomisch optimaal en ligt daardoor zeer comfortabel in de hand. Het heeft een clip 2.0-aansluiting en garandeert daardoor over het algemeen compatibiliteit met droogzuigers die na 2017 zijn geproduceerd. De accessoirezijde heeft ook een conische aansluiting, waarmee de zuigbuis of zuigmonden kunnen worden aangesloten.