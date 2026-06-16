Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.
À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|400
|Longueur (m)
|20
|Filetage des raccords
|2 x EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|6,9
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- D 17/15-4 St
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/23 G
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 1000 Be
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 6/15 C
- HD 10/21-4 S
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- Tête de nettoyage HKF 30/14-E
PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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