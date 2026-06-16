Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.

À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 400
Longueur (m) 20
Filetage des raccords 2 x EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 6,9
Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Appareils compatibles
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Piéces détachées Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

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