Jeu de buses 090 pour kit Inno/Easy 700–1000 l/h
Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.
Le jeu de buses 090 contient Powerbuses Kärcher et insert de buse. Pour Kit Inno/Easy Foam 700-1 000 l/h. Pour un fonctionnement optimal des systèmes de mousse avec la machine utilisée.
Spécifications
Données techniques
|Débit (l/h)
|700 - 1000
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HD 10/21-4 S
- Kit Easy Foam
- Kit Easy Foam avec injecteur de détergent
- Kit Inno Foam
- Kit Inno Foam avec injecteur de détergent