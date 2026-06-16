Sproeierset 090 Inno / Easy-set 700-1000 l/h
Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.
Sproeierset met Kärcher powersproeiers en sproeielementen. Voor Inno/Easy-Foam set 700-1000 l/h. Voor optimale schuimsysteemprestaties.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|700 - 1000
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
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