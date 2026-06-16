Easy foam-set
Hogedrukschuimsysteem voor gebruik met. HD/HDS reinigings- en desinfectie-apparatuur. Schuimsproeier voor aansluiting op lans en hogedruk chemische injector met 0-5% precisiedoseerklep.De machinespecifieke sproeierset moet apart worden besteld.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
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Onderdelen Easy foam-set
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