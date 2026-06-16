Inno foam-set
Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.
Inno foam kit - het innovatieve hogedrukschuimsystemen voor mobiele en stationaire hogedrukreinigers en HDS hogedrukreinigers voor reiniging en desinfectie. Dubbele lans met schuimsproeier en hogedrukstraal voor het afspoelen. Sproeierset moet apart worden besteld.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2
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Onderdelen Inno foam-set
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