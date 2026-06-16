Pistol TR 155°C with package

Poignée-pistolet Classic haut de gamme à vanne robuste. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.

Spécifications

Données techniques

Température (°C) max. 155
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0,5