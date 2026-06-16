Pistol TR 155°C with package
Poignée-pistolet Classic haut de gamme à vanne robuste. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Température (°C)
|max. 155
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|0,5
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- D 17/15-4 St
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 6/15 M St
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I