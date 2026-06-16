Pistol TR 155°C
Hoge kwaliteit Classic spuitpistool met robuuste klep. Ook geschikt voor Kärcher warmwater hogedrukreinigers.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,5
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
- HD 10/19-4 ST H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 ST
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 ST
- HD 17/12-4 ST H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 ST
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 6/15 M St
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/18-4M St
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St EU-I