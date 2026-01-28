Rotabuse DB 145 Full Control pour classes K 4-K 5

La rotabuse pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 et K 5 enlève facilement les salissures atmosphériques grâce à sa buse rotative puissante de la gamme Middle à jet crayon. Elle permet d’enlever en un rien de temps les salissures tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées. La rotabuse offre en plus un rendement surfacique élevé.