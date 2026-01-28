DB 145 Vuilfrees Full Control voor K 4 - K 5

De vuilfrees voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 4 en K 5 verwijdert atmosferisch vuil zonder enige moeite dankzij zijn krachtige sproeier uit de middenklasse met roterende punstraal. Hiermee kan u de meest hardnekkige vervuiling, zoals op bemoste en verweerde oppervlakken moeiteloos en in geen tijd verwijderen en het oppervlak weer laten stralen. De vuilfrees heeft bovendien een grote oppervlakteprestatie.