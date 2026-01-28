DB 145 Vuilfrees Full Control voor K 4 - K 5
Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (middenmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klasses K 4 en K 5. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.
De vuilfrees voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 4 en K 5 verwijdert atmosferisch vuil zonder enige moeite dankzij zijn krachtige sproeier uit de middenklasse met roterende punstraal. Hiermee kan u de meest hardnekkige vervuiling, zoals op bemoste en verweerde oppervlakken moeiteloos en in geen tijd verwijderen en het oppervlak weer laten stralen. De vuilfrees heeft bovendien een grote oppervlakteprestatie.
Kenmerken en voordelen
Roterende puntstraal
Krachtige reiniging met hoge druk
- Verwijdert effectief hardnekkig vuil
100% hogere reinigingsprestaties vergeleken met de standaard Kärcher vlakstraal
Bajonetaansluiting
- Gebruiksvriendelijk
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|450 x 41 x 41
Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.
Toepassingen
- Fietsen
- Zelfs hardnekkige vervuiling
- Tuinmuren en stenen muren
- Mos