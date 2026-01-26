De KB 5 draadloze elektrische bezem is een ideaal apparaat voor tussentijdse reiniging van harde vloeren en tapijten. De KB 5 wordt aangedreven door een lithium-ionbatterij en biedt uitzonderlijke reinigingsprestaties in een compact ontwerp. Deze lichte en ruimtebesparende elektrische bezem verwijdert zichtbaar vuil volledig met zijn universele borstel. Dankzij het flexibele dubbele scharnier kan hij moeiteloos tussen stoelen en onder meubels komen, probleemloos trappen reinigen en effectief tot aan de randen vegen. Het apparaat is ergonomisch te gebruiken zonder te hoeven bukken en beschikt over een automatische aan/uit-functie en een handige afvalcontainer die eenvoudig aan de zijkant kan worden verwijderd.