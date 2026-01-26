Draadloze accu-rolveger KB 5
Voor effectieve tussentijdse reiniging: De KB 5 draadloze elektrische bezem is snel gebruiksklaar en levert uitstekende reinigingsprestaties, zelfs in de kleinste ruimtes.
De KB 5 draadloze elektrische bezem is een ideaal apparaat voor tussentijdse reiniging van harde vloeren en tapijten. De KB 5 wordt aangedreven door een lithium-ionbatterij en biedt uitzonderlijke reinigingsprestaties in een compact ontwerp. Deze lichte en ruimtebesparende elektrische bezem verwijdert zichtbaar vuil volledig met zijn universele borstel. Dankzij het flexibele dubbele scharnier kan hij moeiteloos tussen stoelen en onder meubels komen, probleemloos trappen reinigen en effectief tot aan de randen vegen. Het apparaat is ergonomisch te gebruiken zonder te hoeven bukken en beschikt over een automatische aan/uit-functie en een handige afvalcontainer die eenvoudig aan de zijkant kan worden verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Kärcher Adaptive reinigingssysteemVerwijdert vuil op een betrouwbare manier van alle vloerbedekkingen. Innovatief instelbare veeghoek voor een optimale vuilopraping. Verbeterde vorm van de binnenkant met optimale vuilgeleiding voor het betrouwbaar verwijderen van vuil.
Het vuilreservoir kan eenvoudig worden verwijderd en opnieuw geplaatstSnelle en eenvoudige lediging zonder in contact te komen met het vuil.
Flexibel dubbel gewrichtDe handgreep kan moeiteloos in alle richtingen worden gedraaid. Zeer wendbaar. Ook tussen meubels en stoelen.
Automatische aan-/uit-knop
- Eenvoudig aan en uit te schakelen.
- Snel en intuïtief.
- Niet nodig neer te buigen.
Universele borstel
- Voor een optimale vuilverwijdering zowel op harde vloeren als op tapijten.
- U kan er eenvoudig haren mee opvegen.
- U kan er ook dicht tegen de randen mee vegen.
De universele borstel is eenvoudig te verwijderen en te vervangen
- Snel en gemakkelijk met maar één hand.
- Maakt het reinigen van de universele borstel gemakkelijker.
Lithium-ion batterijtechnologie
- Met een accu looptijd tot 30 minuten op harde vloeren.
- Zonder geheugen-effect.
- Altijd gebruiksklaar.
Plaatsbesparende opberging
- Voor een eenvoudige, plaatsbesparende opberging, zelfs in kleine hokjes.
- De draadloze accu-rolveger kan overal worden opgeslagen waar u hem nodig hebt.
Parkeerpositie
- Het toestel kan comfortabel worden neergezet voor een korte pauze.
Laag gewicht
- Eenvoudig te vervoeren en te manoeuvreren
Specificaties
Technische gegevens
|Batterij aangedreven apparaat
|Werkbreedte, universele bortel (mm)
|210
|Capaciteit van de tank (ml)
|370
|Batterij spanning (V)
|3,6
|Looptijd accu op harde vloeren (min)
|30
|Looptijd accu op tapijten (min)
|20
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Stroomsoort (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|0,8
|Gewicht incl. Batterij (kg)
|1,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|215 x 230 x 1120
Inbegrepen bij levering
- Batterijlader
Uitvoering
- Universele borstel: Afneembaar
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Trappen
Onderdelen KB 5
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.