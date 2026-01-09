Betrouwbare kraanaansluitingen, slangaansluitingen en slangen zijn uiterst belangrijk voor een efficiënt bewateringssysteem. Kärcher biedt een volledig aanbod aan toebehoren voor de aansluiting, afkoppeling en herstel van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld het 3/4" aansluitstuk voor het aansluiten van kraanaansluitingen op sproeiers (met binnendraad). Het universele aansluitstuk met 3/4" draad is geschikt voor alle tuinslangen en is ergonomische ontworpen voor een eenvoudig gebruik. Het aansluitstuk is compatibel met de 3 meest gebruikte slangdiameters en alle beschikbare click-systemen.