De robuuste draadloze kraanaansluiting wordt gebruikt voor de aansluiting van slangen met verbindingen aan waterkranen zonder schroefdraad. Dankzij een reduceerstuk worden buitendiameters tussen 15 en 20 mm afgedekt. De kraanaansluiting kan eenvoudig worden geinstalleerd zonder gereedschap door een vleugelschroef te bevestigen aan de roestvrij stalen slangklem. Compatibel met alle clicksystemen.