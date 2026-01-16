Kraanstuk zonder draad voor buitenhuis
De kraanaansluiting is ideaal voor waterkranen zonder schroefdraad met een buitendiameter tussen 15 en 20 mm. Compatibel met alle clicksystemen.
De robuuste draadloze kraanaansluiting wordt gebruikt voor de aansluiting van slangen met verbindingen aan waterkranen zonder schroefdraad. Dankzij een reduceerstuk worden buitendiameters tussen 15 en 20 mm afgedekt. De kraanaansluiting kan eenvoudig worden geinstalleerd zonder gereedschap door een vleugelschroef te bevestigen aan de roestvrij stalen slangklem. Compatibel met alle clicksystemen.
Kenmerken en voordelen
Voor kranen zonder draad
- Voor universeel gebruik.
Reductiestuk
- Praktische aansluiting aan kraantjes met een buitendiameter tussen 15 en 20 mm.
Roestvrij stalen vleugelschroef
- Eenvoudige installatie zonder gereedschap.
Klittenbandsysteem
- Compatibel met alle standaard clicksystemen.
Specificaties
Technische gegevens
|Buitendiameter (mm)
|15 / 20
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|62 x 58 x 50
Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Tuingereedschap en -uitrusting