Hoogkwalitatief messing slangstuk voor de aanlsuiting van slangen met afmeting 3/4". Rubber anti-slip greep voor een optimaal gebruiksgemak en aansluiting. Het nieuwe gamma hoogkwalitatieve messing slangstukken van Kärcher voor semi-professioneel gebruik in de tuin voor elke druk. Dit robuuste slangstuk is uiterst duurzaam en geschikt voor zwaar gebruik. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!