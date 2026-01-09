Messing slangkoppeling 3/4"
Hoge kwaliteit slangkoppeling voor de reparatie van beschadigde stukken slang of voor het aaneenkoppelen van twee slangen met diameter 3/4".
Hoogkwalitatief, robuust messing slangkoppeling voor de reparatie van beschadigde stukken slang of voor het aaneenkoppelen van slangen met interne diameter 3/4". De nieuwe reeks van hoogkwalitatieve messing koppelingen van Kärcher voor semi-professioneel gebruik in de tuin voor elke druk. Dit hoogkwalitatieve, robuuste aansluitstuk is uiterst duurzaam en geschikt voor zware toepassingen. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!
Kenmerken en voordelen
Gemaakt uit messing
- Hoogkwalitatief, duurzaam materiaal
Slangkoppeling
- Voor de aansluting van twee slangen of het herstel van beschadigde slangen
Voor de aansluiting van slangen met een binnendiameter van 1/2" en 5/8 (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0)
- Past op alle gangbare tuinslangen
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|3/4″
|Kleur
|koper
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|48 x 38 x 38
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
- Tuingereedschap en -uitrusting