Hoogkwalitatief messing slangstuk met Aqua Stop voor de aanlsuiting van slangen met afmeting 1/2" en 5/8". Rubber anti-slip greep voor een optimaal gebruiksgemak en aansluiting. De Aqua Stop stopt de waterstroom als de slang en toebehoren worden afgekoppeld. Het nieuwe gamma hoogkwalitatieve messing slangstukken van Kärcher voor semi-professioneel gebruik in de tuin voor elke druk. Dit robuuste slangstuk is uiterst duurzaam en geschikt voor zwaar gebruik. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!