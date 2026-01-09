Betrouwbare kraanaansluitingen, slangaansluitingen en slangen zijn uiterst belangrijk voor een efficiënt bewateringssysteem. Kärcher biedt een volledig aanbod aan toebehoren voor de aansluiting, afkoppeling en herstel van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de O-ring set omvat 6 O-ringen (4 van 10.8 mm x 2.6 mm, 1 van 15.9 mm x 2.6 mm, 1 van 17.1 mm x 2.6 mm) en een sproeifilter. De O-ring set is compatibel met de 3 meest gebruikte slangdiameters en alle beschikbare click-systemen.