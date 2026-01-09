O-Ring set
O-ring set inclusief 6 O-ringen. 4 x 10,8 mm x 2,6 mm, 1 x 15,9 mm x 2,6 mm, 1 x 17,1 mm x 2,6 mm). Inclusief 1 filter voor sproeiers.
Betrouwbare kraanaansluitingen, slangaansluitingen en slangen zijn uiterst belangrijk voor een efficiënt bewateringssysteem. Kärcher biedt een volledig aanbod aan toebehoren voor de aansluiting, afkoppeling en herstel van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de O-ring set omvat 6 O-ringen (4 van 10.8 mm x 2.6 mm, 1 van 15.9 mm x 2.6 mm, 1 van 17.1 mm x 2.6 mm) en een sproeifilter. De O-ring set is compatibel met de 3 meest gebruikte slangdiameters en alle beschikbare click-systemen.
Kenmerken en voordelen
1 sproei-filter
6 O-ringen (4 × 10.8 × 2.6 mm, 1 × 15.9 × 2.6 mm, 1 × 17.1 × 2.6 mm)
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|17 x 17 x 3
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
- Tuingereedschap en -uitrusting