Dit spuitstuk is uitgerust met een regelbare koppeling die met één hand kan worden bediend, waardoor de waterstroom eenvoudig met uw duim kan worden aangepast. Deze twee sproeipatronen kunnen ook continu naar wens worden aangepast op het spuitstuk: de punstraal en de kegelstraal. Hiermee kan u uw bloemen- en plantenbedden eenvoudig sproeien, en uw terras of tuinmeubilair schoonmaken. Dit maakt van dit spuitstuk het ideale toestel voor zowel besproeiings- als reinigingstaken. Als het spuitstuk niet in gebruik is, kan de waterstroom uitgeschakeld worden met de regelbare koppeling. Trouwens: de spuitstukken van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare clicksystemen en kunnen zonder problemen worden aangesloten aan uw tuinslang.