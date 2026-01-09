Basic regelbaar spuitstuk
Eenvoudig sproeien op aanvraag. Dankzij het spuitpistool met instelbare waterhoeveelheid, die met één hand bediend kan worden, en met 2 instelbare sproeipatronen.
Dit spuitstuk is uitgerust met een regelbare koppeling die met één hand kan worden bediend, waardoor de waterstroom eenvoudig met uw duim kan worden aangepast. Deze twee sproeipatronen kunnen ook continu naar wens worden aangepast op het spuitstuk: de punstraal en de kegelstraal. Hiermee kan u uw bloemen- en plantenbedden eenvoudig sproeien, en uw terras of tuinmeubilair schoonmaken. Dit maakt van dit spuitstuk het ideale toestel voor zowel besproeiings- als reinigingstaken. Als het spuitstuk niet in gebruik is, kan de waterstroom uitgeschakeld worden met de regelbare koppeling. Trouwens: de spuitstukken van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare clicksystemen en kunnen zonder problemen worden aangesloten aan uw tuinslang.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische regelklep
- Instelling van de waterhoeveelheid aan het spuitpistool met één hand.
Sproeipatroon traploos instelbaar van een harde straal naar een kegelstraal.
- Ideaal om te sproeien (kegelstraal) en te reinigen (puntstraal).
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|210 x 42 x 79
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Instelling watervolume
- Zelfleeg-functie
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
Videos
Toepassingen
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Voor de reiniging van licht vervuilde oppervlakken
Toebehoren
Onderdelen Basic regelbaar spuitstuk
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.