De sproeilansen kunnen netjes worden opgeborgen op de compacte muurbevestiging, die ook ideaal is voor gebruik als tuindouche. De muurbevestiging is ook ideaal voor het schoon en veilig opbergen van sproeilansen en buizen aan binnenmuren. De muurbevestiging is geschikt voor buizen met een diameter van 16 – 20 mm. Steunpunten en schroeven zijn in de levering inbegrepen.