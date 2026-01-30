Voor vloeren zo schoon dat ze glanzen – de FCV 3. De 3-in-1 vloerreiniger met innovatieve Xtra!Clean-functie zuigt, dweilt en droogt, waardoor het reinigen van harde vloeren, tapijten en zelfs het opruimen van gemorste vloeistoffen een fluitje van een cent wordt, en u tot 50 procent tijd bespaart*. Kies uit drie reinigingsmodi – standaardmodus met waterverdeling, droogmodus en de krachtige Advanced!Power-modus*** – en pak elk vuil aan, of het nu stof, dierenharen of hardnekkige vlekken zijn. De ultieme Hygienic!Spin-technologie met tot 500 rolomwentelingen per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar elimineert ook tot 99 procent van de bacteriën** voor hygiënische reinheid. Bovendien zorgen de duurzame batterij met een looptijd tot 30 minuten voor het non-stop reinigen van tot 130 vierkante meter en de geïntegreerde zelfreinigende functie voor maximaal gemak – voor eenvoudig schoonmaken zonder uw handen vuil te maken.