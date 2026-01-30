Stofzuiger met dweilfunctie FCV 3

Ontdek de FCV 3 – de 3-in-1 vloerreiniger die stofzuigt, dweilt en droogt, waarmee u tot 50% tijd bespaart*. Met een batterijduur van 30 minuten reinigt hij non-stop tot 130 m².

Voor vloeren zo schoon dat ze glanzen – de FCV 3. De 3-in-1 vloerreiniger met innovatieve Xtra!Clean-functie zuigt, dweilt en droogt, waardoor het reinigen van harde vloeren, tapijten en zelfs het opruimen van gemorste vloeistoffen een fluitje van een cent wordt, en u tot 50 procent tijd bespaart*. Kies uit drie reinigingsmodi – standaardmodus met waterverdeling, droogmodus en de krachtige Advanced!Power-modus*** – en pak elk vuil aan, of het nu stof, dierenharen of hardnekkige vlekken zijn. De ultieme Hygienic!Spin-technologie met tot 500 rolomwentelingen per minuut zorgt niet alleen voor perfecte dweilresultaten, maar elimineert ook tot 99 procent van de bacteriën** voor hygiënische reinheid. Bovendien zorgen de duurzame batterij met een looptijd tot 30 minuten voor het non-stop reinigen van tot 130 vierkante meter en de geïntegreerde zelfreinigende functie voor maximaal gemak – voor eenvoudig schoonmaken zonder uw handen vuil te maken.

Kenmerken en voordelen
Stofzuiger met dweilfunctie FCV 3: 3-in-1 Xtra!Clean-functie: dweilen, stofzuigen en drogen
Halveert de schoonmaaktijd en garandeert een perfect schoon resultaat!* Dankzij de geïntegreerde zuigfunctie is vooraf stofzuigen niet meer nodig. Drie reinigingsmodi voor elk type vuil – zelfs hardnekkig vuil en grote morsingen zijn geen probleem. Past zich aan verschillende vloertypes aan voor een effectieve en grondige reiniging tot aan de rand – zelfs op tapijten en vloerkleden in de droge modus.
Stofzuiger met dweilfunctie FCV 3: Effectieve Hygienic!Spin-technologie
Bewezen verwijdering van 99% van alle bacteriën voor een hygiënisch en schoon huis. De rol draait tot wel 500 omwentelingen per minuut voor een vlekkeloos dweilresultaat. Slim twee-tanksysteem voor een constante toevoer van schoon water, gescheiden van het vuile water.
Stofzuiger met dweilfunctie FCV 3: Ultra krachtige Advanced Power-modus
Verwijdert zelfs het hardnekkigste opgedroogde vuil met 60% meer zuigkracht en 20% betere waterverdeling dan de standaardstand. Vloeren drogen razendsnel en zijn direct weer beloopbaar.
Effectief 2-traps Duo!Pure-filtersysteem
  • Meertraps filtersysteem beschermt de motor betrouwbaar tegen vocht.
  • Uitstekende filtratie dankzij het zeer efficiënte vlakfilter – vangt zelfs de kleinste stofdeeltjes in de lucht effectief op.
  • Droge modus is ideaal voor gebruik op tapijten en vloerkleden.
Efficiënte Comfort!Cell lithium-ion batterij
  • Indrukwekkende reinigingsresultaten dankzij hoge snelheden en optimale zuigkracht en dweilprestaties.
  • Maximale bewegingsvrijheid met een batterijduur tot 30 minuten – ideaal voor oppervlakken tot 130 m².
  • Batterij kan tijdens onderhoud snel worden vervangen voor een langere levensduur van het product – goed voor zowel je portemonnee als het milieu.
Probleemloos schoonmaken met LED-display
  • Belangrijke informatie zoals de resterende gebruiksduur of de reinigingsmodus altijd zichtbaar.
  • Slimme tankniveau-indicatie met overloopbeveiliging en automatische uitschakeling als het vuilwatertankje niet geleegd wordt.
  • Eenvoudig legen en vullen van de tank – zonder in contact te komen met vuil.
System!Clean zelfreinigende functie
  • Effectieve zelfreinigingsfunctie met tot 550 rolomwentelingen per minuut – voor snel en gemakkelijk schoonmaken zonder in contact te komen met vuil.
  • Praktische opbergruimte voor apparaat en accessoires, zelfs tijdens het opladen.
Specificaties

Technische gegevens

Gebiedsprestatie per acculading (m²) 130
Tankinhoud schoonwatertank (ml) 800
Tankinhoud vuilwatertank (ml) 425
Nominaal ingangsvermogen (W) 160
Aandrijving Borstelmotor
Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 100 / 240
Frequentie (Hz) 50
Breedte van de rolborstel (mm) 240
Droogtijd van de schoongemaakte vloer (min) 2
Batterij spanning (V) 21,6
Looptijd van de batterij (min) max. 30
Laadtijd van de batterij (min) 180
Batterij type Lithium-Ion batterij
Kleur Wit
Gewicht zonder toebehoren (kg) 3,8
Gewicht (incl. doos) (kg) 8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1138 x 268 x 280

* De Kärcher stofzuig-dweilen kunnen je schoonmaaktijd halveren, aangezien algemeen huishoudelijk vuil in één stap van de vloer verwijderd kan worden – stofzuigen vóór het dweilen is niet meer nodig. /
** Gebaseerd op tests uitgevoerd door een onafhankelijk testlaboratorium. /
*** De Advanced!Power-modus verwijdert zelfs het meest hardnekkige, opgedroogde vuil met tweemaal het zuigvermogen en 20% meer watervolume in vergelijking met de automodus.

Inbegrepen bij levering

  • Universele rol: 1 Stuk(s)
  • Reinigingsmiddelen: Vloerreiniging Universeel RM 536, 30 ml
  • Oplaad-, parkeer- en reinigingsstation
  • Reinigingsborstel
  • Vlakfilter: 1 Stuk(s)
  • Sponsfilter: 1 Stuk(s)

Uitvoering

  • 2-tank-systeem
  • Dubbel filtersysteem
  • Zelfreinigende modus
  • Standaardmodus
  • Powermodus
  • Droogmodus
  • Vulniveau-indicator voor vuilwatertank
  • Transportwielen
Stofzuiger met dweilfunctie FCV 3
Videos
Toepassingen
  • Harde vloeren
  • Laagpolig tapijt
  • Zelfs hardnekkige vervuiling
  • Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
  • Fijn vuil
  • Droog vuil
  • Nat vuil
  • Vloeistoffen
  • Huisdierhaar
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen FCV 3

Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs. 
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.